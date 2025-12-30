Sollicciano proposto un autoemedamento per un tavolo permanente VIDEO

Da firenzetoday.it

Un tavolo permanente su Sollicciano e la creazione di un urban center digitale per raccontare e coordinare i progetti di rigenerazione urbana. Sono i punti chiave dell’auto-emendamento presentato dalla giunta comunale di Firenze al bilancio previsionale 2026-2028, illustrato oggi in Consiglio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

