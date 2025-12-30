Solidarietà | torna il cenone offerto ai meno fortunati di Pisa

Torna a Pisa l’iniziativa solidale del cenone di Capodanno offerto ai meno fortunati. Per il sesto anno consecutivo, l’associazione San Tommaso in Ponte organizza una cena gratuita, portando sostegno e calore alle persone in difficoltà durante le festività. Un gesto di solidarietà che mira a rafforzare il senso di comunità e ad offrire un momento di conforto a chi ne ha più bisogno.

