Solidarietà | torna il cenone offerto ai meno fortunati di Pisa
Torna a Pisa l’iniziativa solidale del cenone di Capodanno offerto ai meno fortunati. Per il sesto anno consecutivo, l’associazione San Tommaso in Ponte organizza una cena gratuita, portando sostegno e calore alle persone in difficoltà durante le festività. Un gesto di solidarietà che mira a rafforzare il senso di comunità e ad offrire un momento di conforto a chi ne ha più bisogno.
Un cenone per Capodanno portato a casa dei meno fortunati di Pisa. Si ripete l'iniziativa promossa per il sesto anno consecutivo dall'associazione San Tommaso in Ponte."Abbiamo deciso di organizzare anche per questo anno il Cenone - scrive l'associazione - iniziativa che ha sempre trovato in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Torna il Cenone di Solidarietà: Anita Osteria prepara un menù per aiutare i meno fortunati
Leggi anche: Natale a Terni, il ‘Regalo sospeso’: “Gesto di solidarietà dedicato ai bambini meno fortunati”. Annunciate nuove collaborazioni
Torna il Cenone di Solidarietà | Anita Osteria prepara un menù per aiutare i meno fortunati.
Torna il Cenone di Solidarietà: Anita Osteria prepara un menù per aiutare i meno fortunati - Settima edizione dell’iniziativa in sinergia con San Tommaso in Ponte, Caritas Diocesana e Pubblica Assistenza ... msn.com
Marina di Ragusa, Capodanno in mare tra festa e solidarietà: torna il Tuffo di Capodanno - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.