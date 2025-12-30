Solidarietà | torna il cenone offerto ai meno fortunati di Pisa

Da pisatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Pisa l’iniziativa solidale del cenone di Capodanno offerto ai meno fortunati. Per il sesto anno consecutivo, l’associazione San Tommaso in Ponte organizza una cena gratuita, portando sostegno e calore alle persone in difficoltà durante le festività. Un gesto di solidarietà che mira a rafforzare il senso di comunità e ad offrire un momento di conforto a chi ne ha più bisogno.

Un cenone per Capodanno portato a casa dei meno fortunati di Pisa. Si ripete l'iniziativa promossa per il sesto anno consecutivo dall'associazione San Tommaso in Ponte."Abbiamo deciso di organizzare anche per questo anno il Cenone - scrive l'associazione - iniziativa che ha sempre trovato in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

solidariet224 torna il cenone offerto ai meno fortunati di pisa

© Pisatoday.it - Solidarietà: torna il cenone offerto ai meno fortunati di Pisa

Leggi anche: Torna il Cenone di Solidarietà: Anita Osteria prepara un menù per aiutare i meno fortunati

Leggi anche: Natale a Terni, il ‘Regalo sospeso’: “Gesto di solidarietà dedicato ai bambini meno fortunati”. Annunciate nuove collaborazioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Torna il Cenone di Solidarietà | Anita Osteria prepara un menù per aiutare i meno fortunati.

solidariet224 torna cenone offertoTorna il Cenone di Solidarietà: Anita Osteria prepara un menù per aiutare i meno fortunati - Settima edizione dell’iniziativa in sinergia con San Tommaso in Ponte, Caritas Diocesana e Pubblica Assistenza ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.