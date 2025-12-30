Soldi ad Hamas in carcere a Marassi l’interrogatorio di Mohammad Hannoun

Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione Palestinesi in Italia, è stato ascoltato in carcere a Marassi dalla giudice Carpanini, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. L’interrogatorio si concentra sulle accuse relative a presunti finanziamenti a Hamas. La vicenda coinvolge questioni di sicurezza e di rapporti tra le organizzazioni palestinesi e l’Italia, e si inserisce in un quadro di indagini più ampio sulle attività di sostegno a gruppi considerati terroristici.

Caso Hannoun, Silvia Salis: "Non prenderò mai le distanze dal movimento per Gaza" - L’architetto a capo della rete italiana: «Ho le ricevute». lastampa.it

“Soldi per Hamas, nascosti i pc”. Indagati in 25, italiani nella rete - Genova, oggi l’incontro fra l’architetto arrestato e i suoi legali in vista dell’interrogatorio di garanzia. ilsecoloxix.it

Ci mancava un altro #Osama: il ministro di #Hamas, i soldi e il tifo per i fan di #Hannoun x.com

#Inchiesta su #Hannoun e i finanziatori di #Hamas. I "gestori" del traffico di soldi avrebbero tentato di ripulire i pc cancellando i file delle ricevute: dalle ricerche salta fuori più di un milione in contanti. Nella rete la giornalista no Tav Angela Lano. Perquisito avv - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.