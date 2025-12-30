Soldi ad Hamas in carcere a Marassi l’interrogatorio di Mohammad Hannoun

Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione Palestinesi in Italia, è stato ascoltato in carcere a Marassi dalla giudice Carpanini, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. L’interrogatorio si concentra sulle accuse relative a presunti finanziamenti a Hamas. La vicenda coinvolge questioni di sicurezza e di rapporti tra le organizzazioni palestinesi e l’Italia, e si inserisce in un quadro di indagini più ampio sulle attività di sostegno a gruppi considerati terroristici.

Il presidente dell’associazione Palestinesi in Italia viene ascoltato dalla giudice Carpanini, che ha firmato la sua ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

