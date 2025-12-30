Sebastiano Ciccalè, di soli 8 anni, si distingue nel mondo del motocross grazie alla sua passione e determinazione. Con già alcuni risultati significativi, rappresenta una promessa del settore, dimostrando come l’impegno e la dedizione possano portare lontano anche in giovane età. Un talento che, con il tempo, potrebbe consolidarsi come una figura emergente nel panorama nazionale.

Sogna in grande Sebastiano Ciccalè, appena 8 anni, che sta ottenendo risultati sorprendenti nel motocross. Il bambino, allenato dal 36 Effe Racing Team di Alceste Pallotta, si prepara a partecipare, nel 2026, al suo primo Campionato italiano, insieme ad altre prove di carattere regionale. Sin da piccolissimo Sebastiano ha dimostrato un grande interesse per questo sport e, assistendo alle prime corse insieme al padre, ha manifestato il sogno di provare. La famiglia lo ha assecondato, così è salito per la prima volta in moto ad appena 5 anni e non è più sceso, dimostrando grinta e talento da vendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sogna in grande Sebastiano Ciccalè, stella nascente del motocross

