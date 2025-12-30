SoftBank annuncia l’acquisizione di DigitalBridge

SoftBank ha annunciato l’acquisizione di DigitalBridge, società statunitense specializzata in investimenti nel settore delle infrastrutture per data center. L’operazione, dal valore di circa 4 miliardi di dollari, rappresenta un passo strategico per l’espansione del gruppo giapponese nel settore delle tecnologie e delle infrastrutture digitali. La transazione evidenzia l’interesse crescente verso il mercato dei data center e delle infrastrutture digitali a livello globale.

SoftBank ha reso noto di aver raggiunto un accordo per rilevare DigitalBridge, gruppo statunitense attivo negli investimenti in infrastrutture per data center, con un'operazione dal valore complessivo di circa 4 miliardi di dollari. L'intesa prevede l'acquisto indiretto di tutte le azioni ordinarie della società americana a un prezzo di 16 dollari ciascuna. Il completamento della transazione è programmato per la seconda metà del 2026 ed è subordinato al via libera delle autorità competenti. L'operazione mira a rafforzare la capacità del conglomerato giapponese di progettare e sostenere le infrastrutture considerate essenziali per lo sviluppo dei servizi di intelligenza artificiale di nuova generazione.

