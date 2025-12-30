L’Italsoftball si prepara al percorso verso i Mondiali del 2026, dopo aver conquistato il titolo europeo nel 2025. Con un girone considerato il più difficile, le azzurre sono determinate a qualificarsi e a consolidare la propria presenza internazionale. Questo percorso rappresenta un passo fondamentale per l’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, segnando un momento importante nel panorama del softball italiano.

L’ Italsoftball verso il 2026. Le azzurre, dopo aver ottenuto il titolo continentale nel 2025, sono pronte a iniziare un nuovo percorso che porterà a mettere nel mirino i Mondiali, che si svolgeranno in due anni – fra processo di qualificazione e fase finale -, e la strada per provare ad accedere alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al sito della FIBS, l’head coach Craig Montvidas ha rilasciato un’intervista di fine stagione fotografando quanto successo nel 2025 e proiettandosi sul futuro: “Siamo partiti col piede giusto. Naturalmente vincere rende le cose più belle, ma anche noi abbiamo avuto qualche intoppo nel nostro cammino ed è lì che si è visto il tipo di squadra che stiamo diventando”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball, Craig Montvidas: “Siamo partiti col piede giusto. Per i Mondiali? Abbiamo il girone più difficile”

