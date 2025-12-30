L’assegnazione del trofeo “Comeback of the Year 2025” a Paul Pogba ai Global Soccer Awards ha suscitato alcune ironie, tra cui quella di So Foot, che scherza sull’“Inter zero tituli” con il commento: «Vincono il trofeo per la squadra senza trofei 2025». Un’osservazione che invita a riflettere sui riconoscimenti e sui momenti di riscatto nel calcio contemporaneo.

Visto che Paul Pogba ha ricevuto il trofeo “Comeback of the Year 2025” durante la cerimonia dei Global Soccer Awards, per il suo ritorno in campo, “perché fermarsi qui?” si chiede So Foot. Ed effettivamente se la Fifa può inventarsi un premio per la Pace apposta per Trump, vale tutto. La rivista francese allora si inventa “altri dieci ridicoli premi individuali”, e tra i premiati spunta l’Inter di Simone Inzaghi e poi di Chivu. Ritira il “Trofeo per il giocatore senza trofeo” Hakan Çalhano?lu. Sarebbe il trofeo “zero tituli”, per dirla alla Mourinho. Ma So Foot spiega: “Un trofeo individuale che quasi meritava di essere collettivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - So Foot sfotte l'Inter "zero tituli": «Vincono il trofeo per la squadra senza trofei 2025»

