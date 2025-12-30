Slittino pista naturale | quindici azzurri a Moso per la Coppa del Mondo di Val Passiria
Dal 3 al 4 gennaio, la Coppa del Mondo di slittino su pista naturale si svolge a Moso in Passiria. Quindici atleti italiani sono stati selezionati per rappresentare il paese, forte dei recenti risultati positivi ottenuti a Winterleiten. L'evento, che si svolge in un contesto naturale, rappresenta un importante appuntamento per gli appassionati e gli sportivi del settore.
