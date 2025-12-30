Ecco i convocati italiani per la seconda tappa di Coppa del Mondo di slittino alpino, che si terrà in Val Passiria il 3 e 4 gennaio 2025. La competizione di Moso vedrà in gara le discipline di doppio maschile e singoli, proseguendo il circuito internazionale della stagione 2025-2026.

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di slittino alpino andrà in scena in Val Passiria: sabato 3 e domenica 4 gennaio si disputeranno a Moso prima il doppio maschile e poi i singoli. Stesso programma per la tappa della Coppa del Mondo junior, prevista lunedì 5 e martedì 6 gennaio. Il direttore tecnico dell’Italia, Leander Moroder, ha convocato 15 azzurri: Fabian Brunner, Daniel Gruber, Matthias e Peter Lambacher, Alex Oberhofer, Matthias Troger, Tobias Paur, Andreas Hofer, Hannes Unterholzner, Jenny e Nina Castiglioni, Daniela Mittermair, Nadine Staffler, Tina Stuffer e Lotte Mulser. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino alpino, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val Passiria

Leggi anche: Snowboard alpino, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Mylin: assente Roland Fischnaller

Leggi anche: Sci alpinismo, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: otto azzurri nello Utah

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Passo Oclini, il comprensorio sciistico per tutta la famiglia! @oclini.dolomites Un luogo magico, estate e inverno, che non stanca mai! Sci alpino, sci di fondo, pista da slittino, ciaspolate, passeggiate, malghe… da Passo Oclini trascorriamo da sempre delle be - facebook.com facebook