Sky saluta le serie HBO è la fine di un'era | cosa cambia dal 1° gennaio 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, Sky interrompe la distribuzione delle serie HBO e dei contenuti Warner Bros. Discovery, con la scadenza del contratto del 31 dicembre 2025. Questo cambiamento segna la fine di un’epoca per gli appassionati di queste piattaforme, modificando l’offerta di contenuti disponibili sulla piattaforma Sky. Di seguito, analizziamo le principali implicazioni di questa novità.

