Skims sbarca a Dubai | Kim K alla conquista del Medio Oriente
Skims, noto brand di shapewear e underwear, apre il suo primo punto vendita a Dubai, presso il Mall of the Emirates, in collaborazione con Al Tayer. Questa espansione segna un passo importante per l’azienda, che punta a rafforzare la propria presenza nel mercato del Medio Oriente, offrendo prodotti di qualità e comfort ai clienti della regione.
Uno die brand di shapewear e di underwear più famosi del momento sbarca in Medio Oriente. Lo scorso lunedì, infatti, Skims arriva a Dubai, precisamente al Mall of the Emirates, in partnership con Al Tayer. Skims a Dubai: il marchio di Kim K sbarca in Medio Oriente. Nello store è possibile trovare e acquistare una selezione accurata delle collezioni più popolari del marchio. Tra queste Fits Everybody, Seamless Sculpt, Cotton Fleece, Cotton Rib, Cotton Jersey, Boyfriend, senza dimenticare l’intimo maschile Skims. Come ha dichiarato Jens Grede, co-fondatore e amministratore delegato di Skims “Dubai è uno dei mercati retail più dinamici al mondo e l’entusiasmo dei clienti locali ha reso l’apertura del nostro primo negozio un naturale passo avanti”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
