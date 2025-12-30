Siti contaminati in Lombardia avanti con le bonifiche in più di 3.400 aree Predomina lo scavo e smaltimento

In Lombardia sono state bonificate oltre 3.400 aree contaminate, principalmente attraverso scavi e smaltimento. Tuttavia, il quarto rapporto dell’Ispra evidenzia che le metodologie adottate risultano spesso meno sostenibili. Il sistema Mosaico, che raccoglie i dati delle bonifiche italiane, fornisce un quadro aggiornato dello stato delle attività e delle pratiche utilizzate sul territorio regionale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.