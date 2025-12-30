Siti contaminati in Lombardia avanti con le bonifiche in più di 3.400 aree Predomina lo scavo e smaltimento
In Lombardia sono state bonificate oltre 3.400 aree contaminate, principalmente attraverso scavi e smaltimento. Tuttavia, il quarto rapporto dell’Ispra evidenzia che le metodologie adottate risultano spesso meno sostenibili. Il sistema Mosaico, che raccoglie i dati delle bonifiche italiane, fornisce un quadro aggiornato dello stato delle attività e delle pratiche utilizzate sul territorio regionale.
Brescia – Bonifiche avanti, ma le metodologie usate sono quelle meno sostenibili. Lo evidenzia il quarto rapporto sullo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia appena pubblicato dall’Ispra, che si basa sui dati di Mosaico, il sistema informativo nazionale sui siti contaminati, sviluppato da Ispra nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) con il supporto di Regioni e Province Autonome, che raccoglie le informazioni disponibili sui procedimenti di bonifica che interessano il territorio italiano. I terreni avvelenati in Lombardia: i siti da bonificare sono più di mille, ecco dove La situazione nelle regioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
