Sir Oliver Skardy dei Pitura Freska, attualmente bidello in una scuola, riflette sulla propria origine proletaria e sulle priorità quotidiane, come il pane. Gaetano Scardicchio, leader del gruppo reggae veneziano, si prepara al pensionamento, confermando di non aver mai dipendente esclusivamente dai compensi musicali, che considera insufficienti. Questi racconti offrono uno sguardo autentico sulla vita di artisti e lavoratori, evidenziando le sfide e le scelte personali.

Per anni alla testa del gruppo reggae in salsa veneziana, Gaetano Scardicchio si prepara ad andare in pensione e conferma di non essersi mai affidato solo agli introiti della musica: «Non so nemmeno quanto prendo, comunque una miseria. E una miseria è anche il guadagno da musicista. Faccio uno più uno e il risultato è una miseria completa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sir Oliver Skardy dei Pitura Freska, bidello in una scuola: «Chi arriva da una famiglia proletaria come la mia deve pensare prima al pane»

Leggi anche: Cantante bidello, la storia di sir Oliver Skardy dei Pitura Freska oltre Sanremo e il successo di Papa Nero

Leggi anche: Ve lo ricordate sir Oliver Skardi dei Pitura Freska? Ora fa il bidello (ed è felice dopo una crisi nera)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sir Oliver Skardy dei Pitura Freska: «Da re del reggae a bidello, ma finalmente vado in pensione. I soldi fatti con la musica? Ho comprato casa a Marghera»; Cantante bidello, la storia di sir Oliver Skardy dei Pitura Freska oltre Sanremo e il successo di Papa Nero; Re del reggae italiano e bidello, la storia di sir Oliver Scardy dei Pitura Freska; Sir Oliver Skardy, Pitura Freska: «Non ho mai lasciato il posto fisso da bidello, dopo la pensione torno a scrivere. Con la musica ho....

Sir Oliver Skardy dei Pitura Freska: «Da re del reggae a bidello, ma finalmente vado in pensione. I soldi fatti con la musica? Ho comprato casa a Marghera» - Oliviero Scardicchio: «Non ho mai lasciato il lavoro da bidello: chi arriva da una famiglia proletaria come la mia deve pensare prima al pane. msn.com