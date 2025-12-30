Sinergia per il verde urbano | il ringraziamento dei volontari a Salerno Pulita e Comune

La collaborazione tra volontari e istituzioni a Salerno si conferma un elemento chiave per il verde urbano e la cura della città. Salerno Pulita e il Comune ringraziano tutti coloro che, con impegno e dedizione, contribuiscono a rendere l’ambiente più pulito e vivibile, rafforzando il senso di comunità e responsabilità condivisa. Questa sinergia testimonia l’importanza di un lavoro comune per il miglioramento della qualità urbana.

L’approvazione del di previsione 2026-2028 conferma, ancora una volta, la centralità del verde pubblico per la Giunta del Municipio Roma V. Anche quest’anno nel , grazie alla sinergia tra Giunta e Assemblea ca - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.