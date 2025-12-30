Sinergia per il verde urbano | il ringraziamento dei volontari a Salerno Pulita e Comune
La collaborazione tra volontari e istituzioni a Salerno si conferma un elemento chiave per il verde urbano e la cura della città. Salerno Pulita e il Comune ringraziano tutti coloro che, con impegno e dedizione, contribuiscono a rendere l’ambiente più pulito e vivibile, rafforzando il senso di comunità e responsabilità condivisa. Questa sinergia testimonia l’importanza di un lavoro comune per il miglioramento della qualità urbana.
La collaborazione tra volontari e istituzioni continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il benessere e il miglioramento della città. A sottolinearlo è l’associazione Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV, che attraverso un recente messaggio ha voluto esprimere un sentito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
