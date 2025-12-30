Sindrome di Boerhaave | cos’è la rottura dell’esofago che ha mandato un uomo in rianimazione
La sindrome di Boerhaave è una rara condizione caratterizzata dalla rottura spontanea dell’esofago, spesso provocata da un episodio di vomito violento. Questa condizione può avere conseguenze gravi, richiedendo intervento immediato. In questo articolo, esploreremo le cause, i sintomi e le modalità di diagnosi e trattamento di questa patologia, evidenziando l’importanza di un riconoscimento tempestivo.
Un pasto abbondante, uno sforzo violento di vomito e una conseguenza rarissima ma potenzialmente fatale. È quanto accaduto a un uomo di 77 anni, ricoverato d’urgenza a Trento con una diagnosi gravissima, sindrome di Boerhaave, una lacerazione spontanea e completa dell’esofago che lo ha portato in rianimazione. Il caso. Secondo quanto ricostruito, il paziente aveva mangiato un’eccessiva quantità di lenticchie. Lo sforzo del vomito, invece di espellere il cibo, ha provocato una rottura interna dell’esofago, con la fuoriuscita del contenuto gastrico nel torace. Una condizione estremamente pericolosa, che ha richiesto un intervento immediato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Al pranzo di Natale si abbuffa di lenticchie e rischia di morire: “Si è lacerato completamente l’esofago ed è arrivato in ospedale con la la sindrome di Boerhaave”
Leggi anche: La conserva di funghi sottolio che ha fatto scattare l'allarme nazionale per botulino: un uomo è finito in rianimazione
Sindrome di Boerhaave: cos’è la rottura dell’esofago che ha mandato un uomo in rianimazione - Un uomo di 77 anni di Trento finisce in rianimazione dopo aver mangiato troppe lenticchie: lo sforzo del vomito provoca una rara e grave lacerazione dell’esofago, nota come sindrome di Boerhaave. ilgiornale.it
Esofago lacerato dopo il pranzo di Natale: comprendere la sindrome di Boerhaave - Un uomo di 77 anni si trova in grave pericolo dopo aver consumato un pasto festivo abbondante, sviluppando la sindrome di Boerhaave. notizie.it
Rischia la vita per le lenticchie e la sindrome di Boerhaave, si lacera l'esofago per averne mangiate troppe - A Trento un uomo ha mangiato troppe lenticchie e si è lacerato l'esofago, si tratta di un raro caso di sindrome di Boerhaave che può essere letale ... virgilio.it
Il medico Alberto Brolese è corso in ospedale durante le feste per operare d'urgenza il paziente colpito dalla rara sindrome di Boerhaave - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.