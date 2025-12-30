Sindrome di Boerhaave | cos’è la rottura dell’esofago che ha mandato un uomo in rianimazione

La sindrome di Boerhaave è una rara condizione caratterizzata dalla rottura spontanea dell’esofago, spesso provocata da un episodio di vomito violento. Questa condizione può avere conseguenze gravi, richiedendo intervento immediato. In questo articolo, esploreremo le cause, i sintomi e le modalità di diagnosi e trattamento di questa patologia, evidenziando l’importanza di un riconoscimento tempestivo.

