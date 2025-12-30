Il sindaco Mezzetti traccia il bilancio di un anno a Modena, evidenziando i progressi nei cantieri e negli eventi, ma anche le sfide e le insoddisfazioni legate alla gestione della città. In un percorso fatto di impegni e difficoltà, si riflette sulla situazione attuale e sugli obiettivi futuri per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Modena, 30 dicembre 2025 – Un anno di cantieri aperti, grandi eventi conquistati e qualche notte insonne. Massimo Mezzetti non si nasconde: a un anno e mezzo dal suo insediamento a Palazzo Comunale, il bilancio ha luci e ombre. La rabbia dei cittadini. E le ombre hanno nomi precisi: manutenzione e sicurezza. " Non sono ancora soddisfatto della cura della città", ammette il sindaco, indicando nel degrado di strade e parchi la sua "ossessione" quotidiana. Un pregresso critico, figlio di risorse drenate dai grandi investimenti del Pnrr, che continua a pesare. Le piogge dei giorni scorsi hanno fatto il resto, aprendo nuove buche sul manto stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaco Mezzetti, bilancio di un anno a Modena: “Cura della città, non sono soddisfatto”

Casa, rifiuti e grandi eventi: il 2025 del sindaco Mezzetti. VIDEO; Cento anni per Albertina Grandi: gli auguri a sorpresa del sindaco Massimo Mezzetti; Il primo anno di Mezzetti: 'Mantenute le prime promesse, ora servono nuove risorse, ma sui risparmi abbiamo raschiato il barile'; Bilancio: c’è l’ok di Cgil, Cisl e Uil : Casa, welfare, sanità e lavoro, con il Comune intesa raggiunta.

BILANCIO DI MEZZETTI, ANNO DI PARTECIPAZIONE. DA LAVORARE SU MANUTENZIONE E SICUREZZA - Tempi di bilancio per il sindaco Massimo Mezzetti che per il consueto incontro con i giornalisti di fine anno ha parlato di un anno fatto di percorsi partecipativi e obiettivi in gran parte raggiunti. tvqui.it

Il primo anno di Mezzetti: 'Mantenute le prime promesse, ora servono nuove risorse, ma sui risparmi abbiamo raschiato il barile' - Politica: Nel tradizionale incontro di fine anno con la stampa il sindaco rivendica il lavoro svolto sinora: Modena tornerà, come in passato, e come molti mi chiedevano, città di grandi eventi ... lapressa.it