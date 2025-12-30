Sindaci prudenti. Il raddoppio del forno e i timori di Desio.

I sindaci di Monza e Desio si mostrano prudenti riguardo al progetto di raddoppio del forno, con posizioni generalmente favorevoli ma con alcune criticità ancora da affrontare, in particolare per Desio. La discussione si concentra sulle implicazioni ambientali e sulla necessità di un’attenta valutazione delle eventuali conseguenze, mantenendo un atteggiamento di cautela e dialogo per garantire decisioni condivise e responsabili.

Su una linea favorevole i sindaci di Monza e di Desio, anche se per quest’ultimo non mancano punti critici da ridefinire. In posizione d’attesa la sindaca di Lissone, che aspetta di avere tra le mani maggiore documentazione. Sul territorio l’annunciato percorso di aggregazione tra Bea e BrianzAcque nel nome di una multiutility tutta pubblica e brianzola raccoglie segnali positivi ma anche piedi di piombo. Per il sindaco di Monza Paolo Pilotto "le due società hanno lavorato anche in ottemperanza al mandato fornito a BrianzAcque dai 55 Comuni di Monza e Brianza e dalla Provincia, quando si è costituito il nuovo CdA. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

