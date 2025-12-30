Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha commentato recentemente la questione della possibile partita Milan-Como in Australia, precisando che si tratta di una decisione presa dai club coinvolti e non dalla Lega. Durante un’intervista a Radio Anch’Io Sport, Simonelli ha affrontato i principali temi di attualità nel calcio italiano, offrendo chiarimenti sulle recenti discussioni e decisioni relative al calcio internazionale e nazionale.

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, affrontando i principali temi di dibattito calcistico degli ultimi giorni. Le parole di Simonelli. Su Milan-Como: «La partita Milan?Como si disputerà a San Siro nella prima data disponibile, considerando che il Milan è stato eliminato dalla Coppa Italia. L’incontro sarà collocato appena possibile in uno dei mercoledì in cui lo stadio sarà libero dalla Champions League dell’Inter.» Sull’ipotesi di giocare in Australia, Simonelli chiarisce: «Perth? Da tifoso posso comprendere che disputare una partita a 13mila km da casa sarebbe stato insolito e penalizzante per i sostenitori, ma si trattava di una decisione non presa dalla Lega, bensì dai club coinvolti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Simonelli: «Milan-Como in Australia? Era una scelta dei club interessati, non della Lega»

Leggi anche: Milan-Como non si giocherà in Australia a Perth, Simonelli: “Nuove richieste inaccettabili”

Leggi anche: Milan-Como non si giocherà in Australia, dietrofront della Lega Serie A

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan-Como non si giocherà a Perth: dietrofront della Lega Serie A; Milan-Como, quando si gioca la partita a San Siro; Serie A, Milan-Como non si giocherà in Australia: ecco perché la Lega ha detto no; Clamoroso, Milan-Como non si giocherà più a Perth. Trattativa saltata, i motivi.

Serie A, Simonelli: "Milan-Como si giocherà a San Siro. Perth era una scelta dei club" - Nell’intervista rilasciata a Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, si è soffermato. tuttomercatoweb.com