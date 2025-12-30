Simone Moro derubato in ospedale a Bergamo Nuova disavventura per l’alpinista dopo il malore in Nepal
Simone Moro, noto alpinista, è stato vittima di un furto presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverato per un controllo cardiologico dopo un malore in Nepal. La vicenda si è verificata mentre Moro si trovava fuori dalla stanza. La notizia si aggiunge alle recenti difficoltà affrontate dall’atleta, che si trovava in cura dopo un episodio di salute.
Bergamo – Ricoverato al Papa Giovanni XXIII, nel reparto di Cardiologia per un check-up dopo il malore accusato in Nepal, l’alpinista Simone Moro è stato derubato mentre era momentaneamente fuori dalla stanza dell’ospedale. Un furto, visto che gli hanno rubato bancomat, carte di credito e i 300 euro che aveva nel portafoglio. A far scattare l’allarme è stata una notifica dalla banca per un prelievo di 600 euro, mai fatto da lui. Solo allora ha aperto il portafoglio e ha capito che qualcosa non tornava. Carte e contanti spariti: l’amara conferma che il furto era avvenuto proprio lì, in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
