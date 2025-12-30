Giovanni Simeone ha condiviso sui social un messaggio in cui ripercorre il suo 2025, evidenziando l’esperienza con il Napoli, club con cui ha disputato oltre cento partite. Dopo la partenza dalla squadra napoletana lo scorso luglio, Simeone riflette sul suo percorso e sui momenti vissuti, mantenendo un tono rispettoso e sobrio. Il suo post include anche un video che ripercorre alcuni dei momenti più significativi di quel periodo.

Giovanni Simeone ha pubblicato sui social un post (con un video) dove ha descritto il suo 2025, parlando anche del Napoli, che ha lasciato la scorsa estate per trasferirsi al Torino. Il post di Simeone. Su Instagram ha scritto: Quante emozioni ho vissuto quest’anno! Vincere lo scudetto con il Napoli, avere l’onore di indossare quella maglia per più di 100 partite: qualcosa di davvero magico. Dopo i festeggiamenti, insieme alla mia famiglia, abbiamo deciso di cambiare per cercare nuove avventure. Qui a Torino stiamo lavorando ogni giorno per riportare questo club dove merita. Giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Simeone: «Onorato di aver indossato la maglia del Napoli per più di cento partite»

