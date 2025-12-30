Il comune di Genova ha condiviso sui social una foto di Silvia Salis insieme a Mohammad Hannoun, al centro di indagini su Hamas. La sindaca ha minacciato querele contro chi assocerà il suo nome a questa vicenda, sollevando dubbi sulle possibili azioni legali future. Restano quindi da chiarire i rapporti tra Salis, il comune e le implicazioni di questa scelta comunicativa.

Silvia Salis ora denuncerà il comune di Genova? La sindaca ieri ha condiviso sui propri profili social un video in cui minaccia querele contro chiunque osi accostare il suo nome a quello di Mohammad Hannoun, l’uomo al centro della maxi inchiesta su Hamas e ritenuto il referente italiano dell’organizzazione terroristica. Siamo stati noi a lanciare la notizia per cui il 17 settembre in piazza Genova ci fossero ben sei sindaci di sinistra, tra cui Salis. E, proprio quel giorno, ci fu un intervento di Hannoun dal palco. Ma ora scopriamo che la stessa foto che ritrae lei, il sindaco di Milano Beppe Sala, quello di Bologna Matteo Lepore, la sindaca Sara Funaro (Firenze), Vito Leccese (Bari) e Stefano Lo Russo (Torino), l’ha postata il Comune della città che lei amministra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Silvia Salis alla manifestazione con Hannoun: spunta la foto caricata dal comune di Genova. E lei ora chi denuncerà?

Leggi anche: “Novelli pro Pal infanti…”. Chi è la maestra delle foto alla manifestazione di Genova con i bimbi

Leggi anche: Silvia Salis non ci sta: "Mai andata in piazza con i sindaci per ascoltare Hannoun"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Salis prepara le barricate sul caso Hannoun: Mai avuto contatti, querelo; Presunti fondi ad Hamas, Silvia Salis smonta le bufale di FdI: Mai stata ai comizi di Hannoun, querelerò; Silvia Salis prepara le querele: Mai stata ai comizi di Hannoun; Genova, Salis: Mai andata a comizi di Hannoun, pronte querele per chi diffama.

Presunti fondi ad Hamas, Silvia Salis smonta le bufale di FdI: “Mai stata ai comizi di Hannoun, querelerò” - La sindaca di Genova Silvia Salis contro le fake news di Fratelli d'Italia sulla sua partecipazione alle manifestazioni organizzate da Mohammad Hannoun ... fanpage.it