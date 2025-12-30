Signorini si sospende da Mediaset Il Biscione approva la decisione

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset in seguito alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che ha sollevato dubbi sul funzionamento del Grande Fratello. La decisione è stata approvata dalla stessa Mediaset, in un contesto di attenzione e rispetto per le procedure. Questa scelta rappresenta un passo importante nel rispetto delle norme e della trasparenza nel mondo della televisione italiana.

Dopo lo scandalo sollevato da Corona sul «sistema Gf», il conduttore si defila dalla tv. Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona che ha parlato di un «sistema» per accedere al Grande Fratello. La notizia della «pausa» da Mediaset è stata resa nota, nel pomeriggio di ieri, dai legali del giornalista, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello: «È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini ». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Signorini si sospende da Mediaset. Il Biscione approva la decisione Leggi anche: Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: “Campagna calunniosa”. La reazione del Biscione Leggi anche: Alfonso Signorini si autosospende, Mediaset approva la decisione: “Giusto attenersi al Codice Etico aziendale” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Perché Mediaset tace sul caso Signorini? Il silenzio imbarazzante che pesa più delle accuse di Corona; Il passo indietro di Signorini: stop cautelativo agli impegni Mediaset. L’azienda: «Verifiche in corso; Signorini si ferma: stop a tutti gli impegni Mediaset: 'Campagna diffamatoria', la reazione del Biscione; Alfonso Signorini sospende impegni con Mediaset: Campagna calunniosa e diffamatoria | .it. Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona sul Grande Fratello. Il biscione: verifichiamo il rispetto del codice etico - La scelta arriva nel pieno della bufera che ha investito il conduttore dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, rilasciate nel ... corriereadriatico.it

