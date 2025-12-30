Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

La Procura di Milano ha avviato un'indagine nei confronti di Alfonso Signorini, con l'ipotesi di reati di violenza sessuale ed estorsione. La vicenda è al momento sotto approfondimento, e le autorità stanno valutando gli elementi a disposizione. Signorini, noto personaggio pubblico, si trova ora al centro di un procedimento giudiziario che richiede chiarimenti e rispetto delle procedure legali.

La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico di Alfonso Signorini: ipotizzati i reati di violenza sessuale ed estorsione. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata il 24 dicembre da Antonio Medugno, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello VIP nel 2022. La pm Letizia Mannella, che ha aperto il fascicolo, coordina con il collega Alessandro Gobbis anche l'inchiesta nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per revenge porn sulla base della querela sporta dallo stesso Signorini. Com'è noto, l'ex re dei paparazzi, attraverso il suo format Falsissimo, nell'accusare il giornalista e conduttore televisivo di aver costruito nel tempo un sistema in cui rapporti sessuali o scambi di messaggi e foto intime con giovani uomini sarebbero stati funzionali all'ingresso nel reality, ha diffuso chat e immagini private di Signorini ( che si è poi autosospeso da Mediaset ).

