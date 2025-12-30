Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione Il legale | Atto dovuto

È stato aperto un procedimento giudiziario nei confronti di Alfonso Signorini, accusato di violenza sessuale ed estorsione. L'avvocato dell'indagato ha dichiarato che l'apertura dell'indagine rappresenta un atto dovuto, finalizzato a tutelare i diritti di Signorini durante l'iter investigativo. La vicenda è in fase preliminare e si attende l'esito delle verifiche delle autorità competenti.

(Adnkronos) – "L'apertura dell'indagine è un atto dovuto, anche a tutela dell'indagato". Così l'avvocato Domenico Aiello all'Adnkronos commenta l'apertura di un'indagine a carico del suo assistito, Alfonso Signorini, per violenza sessuale ed estorsione. "Siamo in grado di dimostrare che la ricostruzione è tanto balorda quanto i promotori e autori della denuncia. Siamo all'etica della 'monnezza'".

