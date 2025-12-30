Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Medugno L' avvocato | Atto dovuto è etica della monnezza

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo a carico di Alfonso Signorini, giornalista e conduttore televisivo, in seguito alla denuncia di un’ex concorrente del Grande Fratello. La querela riguarda presunte violenze sessuali ed estorsioni. L’avvocato di Signorini ha commentato l’indagine come un atto dovuto, sottolineando la necessità di rispettare l’etica professionale. La vicenda è attualmente sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.

