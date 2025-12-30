Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia dell' ex gieffino Medugno I legali | Atto dovuto

Alfonso Signorini è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione, a seguito della denuncia presentata dall’ex gieffino Antonio Medugno. La Procura di Milano ha definito l’iscrizione come un atto dovuto per approfondire la vicenda. Le indagini sono in corso, e al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali.

