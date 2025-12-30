Signorini indagato a Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di un ex concorrente del Gf

La Procura di Milano ha aperto un'indagine nei confronti di Signorini, accusato di violenza sessuale ed estorsione, a seguito della denuncia presentata da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. Le autorità stanno valutando gli elementi raccolti per accertare eventuali responsabilità. La vicenda è ancora in fase preliminare e si attende eventuali sviluppi nell'inchiesta.

