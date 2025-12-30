Signorini aperta indagine a Milano

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore televisivo. L’iniziativa riguarda presunti aspetti legati alla sua attività professionale. La notizia è stata diffusa alle 18.27. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul procedimento in corso.

18.27 La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata nei giorni scorsi dall'ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. Nella querela, finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, Medugno ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati ora iscritti nel fascicolo.

Caso Signorini, Procura Di Milano Interviene: Sequestrati I Materiali Di Corona

