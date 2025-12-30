Sicurezza sul lavoro Lavoratori coinvolti Migliorare si può davvero

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sicurezza sul lavoro è un elemento fondamentale per un ambiente produttivo sano e responsabile. In questa giornata dedicata, l’intera azienda si è fermata per riflettere sull’importanza di adottare comportamenti corretti e prevenire rischi. Coinvolgere tutti i lavoratori è essenziale per migliorare continuamente le condizioni di sicurezza, garantendo un luogo di lavoro più sicuro e conformi alle normative vigenti.

Una giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro. Un momento in cui tutta l’azienda si è fermata così da consentire a ogni singolo dipendente, a ogni reparto produttivo, di comprendere l’importanza dei corretti comportamenti. Un progetto che diventa innovativo grazie a un differente approccio alla materia: non solo parte teorica, ma anche giochi capaci di spiegare attraverso video, suoni e immagini cosa significhi restare coinvolti in un incidente sul lavoro. A promuovere tutto ciò è stata Capp Plast, azienda con sedi a Prato e Capalle, leader in Europa in produzione e rigenerazione di imballaggi flessibili, contenitori e flaconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

