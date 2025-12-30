Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha condotto un articolato servizio di controlli in provincia, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire comportamenti illeciti. Sono stati identificati circa 400 soggetti e sono state elevate numerose sanzioni amministrative, testimonianza dell’impegno volto a garantire un ambiente più sicuro per la comunità locale.

Un’intensa giornata di controlli a tappeto quella appena trascorsa, che ha visto la Polizia di Stato impegnata in una vasta operazione di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa su tutto il territorio provinciale. Il bilancio dell’attività è significativo e testimonia la presenza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Sicurezza, giro di vite in provincia: 400 identificati e pioggia di sanzioni

