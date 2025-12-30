Sicurezza | calano i furti e aumentano i sequestri di droga

Negli ultimi mesi, i dati delle forze dell’ordine evidenziano una diminuzione dei furti e un incremento dei sequestri di droga nella provincia. I reati più rilevanti riguardano i casi da codice rosso, come i furti nelle abitazioni e il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le attività delle forze dell’ordine si sono concentrate su queste aree, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tutela ai cittadini.

