Sicurezza | cala incidenza delitti nel Casertano più denunce per violenza di genere

Nel Casertano, i dati del 2024 evidenziano una riduzione del 9% dei reati rispetto all’anno precedente. Tuttavia, si registra anche un aumento delle denunce per violenza di genere, segnale di una maggiore consapevolezza e attenzione da parte della comunità. Questi dati offrono uno sguardo sulla situazione attuale della sicurezza nella provincia, sottolineando progressi e aree in cui è ancora necessario intervenire.

Tempo di lettura: 3 minuti Un calo dell’incidenza delittuosa del 9% si è registrata quest’anno nel Casertano rispetto al 2024. Un dato ufficiale e definitivo reso noto dal Questore di Caserta Andrea Grassi nel corso della conferenza stampa convocata in Questura per fotografare la situazione della sicurezza in Terra di Lavoro. Aumentano le truffe agli anziani e le frodi informatiche (+6%) ma Grassi si sofferma su altri dati rilevanti, concernenti la violenza di genere ed in particolare quella contro le donne, che ha visto la Questura nel 2025 emettere 135 provvedimenti di ammonimento, che sono misure di prevenzione, soprattutto verso uomini violenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza: cala incidenza delitti nel Casertano, più denunce per violenza di genere Leggi anche: Violenza di genere, nel 2025 ad Ancona 30 denunce e 61 ammonimenti. Il bilancio della Questura Leggi anche: Violenza di genere, numeri in crescita: aumentano gli interventi e le denunce La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sicurezza: E-R, cala la criminalità in regione - Romagna, confermando una tendenza in atto da almeno sette anni e anche la percezione di insicurezza misurata dalle indagini Istat registra un andamento deflattivo. tg24.sky.it FALESIA DI CALA DEL CEFALO, CAMEROTA VA AL CONSIGLIO DI STATO: SCONTRO TRA SICUREZZA E PAESAGGIO - La vicenda della falesia di Cala del Cefalo, lungo la strada del Mingardo a Camerota, torna al centro della scena . Il Comune ha p - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.