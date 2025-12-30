Sicurezza a Fidenza in arrivo 84 nuove telecamere di videosorveglianza
L'amministrazione di Fidenza ha annunciato l'installazione di 84 nuove telecamere di videosorveglianza, tra cui dispositivi Ocr e telecamere ambientali. Questa misura mira a migliorare il controllo del territorio e la sicurezza cittadina, rafforzando la rete di sorveglianza urbana. L'iniziativa rappresenta un passo importante per garantire un ambiente più sicuro e monitorato, contribuendo alla tutela dei cittadini e alla prevenzione di comportamenti illeciti.
Nuovi occhi elettronici per migliorare il controllo del territorio: l'Amministrazione comunale di Fidenza investe in sicurezza ampliando la rete di videosorveglianza con 84 ulteriori telecamere fra dispositivi Ocr (sistema di lettura targa) e ambientali che daranno la possibilità di arrivare a.
