Si taglia il mega gianduiotto da 10 chili al Caffè Al Bicerin | assaggio gratis
Il Caffè Al Bicerin di Torino rinnova la tradizione della Befana, tagliando un grande gianduiotto da 10 chili. L’evento, che si svolge alla fine delle festività natalizie, offre alla cittadinanza assaggi gratuiti di questo dolce simbolo. Un momento di condivisione e tradizione che ogni anno rappresenta un'occasione speciale per la comunità locale, mantenendo vivo il legame con le radici torinesi.
Ritorna la tradizionale Befana del Caffè Al Bicerin, con il taglio del gianduiotto gigante. A chiusura delle festività natalizie, lo storico locale torinese Caffè Al Bicerin continua l'antica tradizione anche nel 2026, con il taglio di un gianduiotto gigante offerto alla cittadinanza e la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
