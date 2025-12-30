Si scatena un incendio in un appartamento di Gallarate | un intossicato dal fumo portato in ospedale

Nella serata del 30 dicembre 2025 a Gallarate, un incendio in un appartamento ha provocato un’intossicazione da fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e soccorso le persone coinvolte. Un individuo è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. L’intervento ha permesso di limitare i danni e di garantire la sicurezza dei residenti nella zona.

Gallarate (Varese), 30 dicembre 2025 – Il fumo, le fiamme. Una situazione che stava diventando incontrollabile. La richiesta d'intervento è così scattata intorno alle 23,15 di ieri lunedì 29 dicembre, quando in una palazzina di via Romagna sono accorsi diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. Indagine in corso . Per cause ancora da accertare, le fiamme si sono subito propagate all'interno di un appartamento. Escluso comunque che si sia trattato della "classica" canna fumaria, spesso – laddove ci sono caminetti – causa d'improvvisi incendi. Grazie all'intervento tempestivo degli operatori, intervenuti sul posto con due autopompe e un'autobotta, l'impatto delle fiamme è stato contenuto e circoscritto impedendo così che potessero coinvolgere gli appartamenti attigui.

