Si registra in albergo con un nome falso | scoperto e denunciato

Un uomo si è registrato in albergo utilizzando un nome falso, credendo di poter sfuggire alle verifiche. Tuttavia, le forze dell’ordine lo hanno individuato e denunciato. L’episodio evidenzia come anche le azioni apparentemente semplici possano avere conseguenze legali, sottolineando l’importanza di rispettare le normative in materia di identificazione e sicurezza.

Pensava fosse un gioco da ragazzi farsi gioco delle forze dell'ordine, ma si è cacciato in un mare di guai. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Padova hanno denunciato un 20enne nordafricano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile dei reati di.

