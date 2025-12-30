Si godeva la vita in albergo dopo aver truffato persone disabili
Gli agenti della Squadra Volanti di Brescia hanno arrestato un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine, che si era sottratto alla giustizia dopo aver truffato persone disabili. La sua latitanza è durata diverso tempo, ma è stata conclusa grazie a un’attenta attività di indagine. L’uomo è stato trasferito in caserma e dovrà rispondere di reati legati a truffa e altri precedenti penali.
Gli agenti della Squadra “Volanti” cittadina hanno messo fine alla latitanza di un 60enne bresciano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, in particolare reati contro la persona. L’uomo era ricercato per aver truffato persone con disabilità, approfittando della loro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
