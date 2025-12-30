Si godeva la vita in albergo dopo aver truffato persone disabili

Gli agenti della Squadra Volanti di Brescia hanno arrestato un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine, che si era sottratto alla giustizia dopo aver truffato persone disabili. La sua latitanza è durata diverso tempo, ma è stata conclusa grazie a un’attenta attività di indagine. L’uomo è stato trasferito in caserma e dovrà rispondere di reati legati a truffa e altri precedenti penali.

Un momento rubato con rispetto. In questo volto segnato dal tempo, nelle rughe che raccontano una vita vissuta senza fretta, leggo saggezza e gentilezza. Si è lasciato fotografare così, nel suo silenzio, mentre si godeva un attimo di relax. Io ho solo osservato - facebook.com facebook

Inzaghi si gode la vita con l’Al Hilal x.com

