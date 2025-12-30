Si godeva la vita in albergo dopo aver truffato persone disabili

Da bresciatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della Squadra Volanti di Brescia hanno arrestato un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine, che si era sottratto alla giustizia dopo aver truffato persone disabili. La sua latitanza è durata diverso tempo, ma è stata conclusa grazie a un’attenta attività di indagine. L’uomo è stato trasferito in caserma e dovrà rispondere di reati legati a truffa e altri precedenti penali.

Gli agenti della Squadra “Volanti” cittadina hanno messo fine alla latitanza di un 60enne bresciano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, in particolare reati contro la persona. L’uomo era ricercato per aver truffato persone con disabilità, approfittando della loro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

si godeva la vita in albergo dopo aver truffato persone disabili

© Bresciatoday.it - Si godeva la vita in albergo dopo aver truffato persone disabili

Leggi anche: Finto carabiniere arrestato dopo aver truffato a Brindisi una disabile al 100%, come ha agito

Leggi anche: Beccato a Villa San Giovanni con oro e denaro dopo aver truffato due anziani a Messina: arrestato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

godeva vita albergo dopoSi godeva la vita in albergo dopo aver truffato persone disabili - Gli agenti della Squadra “Volanti” cittadina hanno messo fine alla latitanza di un 60enne bresciano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, in particolare reati contro la pers ... bresciatoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.