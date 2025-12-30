Carpi piange la scomparsa di Massimiliano Gelati, conosciuto come ‘Gel’ dagli amici. A 55 anni, si è spento ieri pomeriggio dopo una malattia. La sua vita è stata dedicata alla musica, lasciando un segno importante nella comunità locale. La città si unisce nel cordoglio per la perdita di un uomo che ha condiviso con passione e dedizione la propria arte.

Carpi piange la morte di Massimiliano Gelati, ‘Gel’ come lo chiamavano gli amici, 55 anni, venuto a mancare ieri nel primo pomeriggio a causa di una malattia. Massimiliano era molto conosciuto in città: due erano le sue grandi passioni, la musica e la montagna. Impiegato alla ‘Geo Verde’, fino da ragazzo – dai tempi del Meucci – ‘Gel’ ha suonato, prima in band e poi come solista, con il nome di ‘Gelydharma’, derivante dal suo soprannome e dal nome della cagnolina che aveva insieme alla amata compagna Elena Salvioli. "La musica era la sua vita – afferma tra le lacrime Elena –. Amava quella elettronica che componeva lui stesso, e poi condivideva i pezzi sul suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si è spento Massimiliano. Una vita per la musica

