Si è conclusa la III edizione del Premio Aniello De Vita

Domenica 28 dicembre 2025 si è svolta a Vallo della Lucania, presso il Teatro Leo De Berardinis, la terza edizione del “Premio Aniello De Vita”. Questa manifestazione nazionale rende omaggio alla memoria dell’artista cilentano Aniello De Vita, promuovendo iniziative culturali e artistiche nel territorio. L’evento si inserisce nel calendario culturale della zona, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio locale e alla promozione degli artisti emergenti.

Domenica 28 dicembre 2025 si è tenuta a Vallo della Lucania, presso il Teatro Leo De Berardinis, la III edizione del "Premio Aniello De Vita", concorso nazionale dedicato alla memoria dell'artista cilentano

