Si avvicina l'inizio dei saldi 2026 a Roma | orari dei negozi nelle vie dello shopping e dei centri commerciali

I saldi invernali 2026 a Roma inizieranno sabato 3 gennaio. Di seguito, le informazioni sugli orari dei negozi nelle principali vie dello shopping e nei centri commerciali, utili per pianificare gli acquisti in modo efficace e consapevole.

Al via i saldi invernali 2026 sabato 3 gennaio. Linee guida agli acquisti, orari dei negozi nelle principali vie dello shopping e dei centri commerciali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Prati è al completo: vola il costo dei negozi nelle vie dello shopping Leggi anche: Shopping selvaggio: scatta l’ora dei saldi 2026. La lista completa delle Regioni, dalla prima all’ultima Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Al via i saldi invernali 2026: il calendario regione per regione e le regole per non prendere 'fregature'; Il calendario dei saldi invernali 2026: le date regione per regione; Saldi invernali 2026: pronti al via; Saldi invernali 2026: le date ufficiali e i negozi più convenienti. Saldi invernali 2026: l'elenco completo delle date di inizio e fine in Italia - I saldi invernali 2026 partono ufficialmente tra il 2 e il 3 gennaio in tutta Italia, ma i pre- notizie.it

Saldi 2026, ecco quando iniziano: il calendario e le date regione per regione - La Giunta regionale della Calabria, seguendo le indicazioni dell’assessore Giovanni Calabrese, ha stabilito che la data d’inizio delle vendite di fine stagione invernale per il 2026 è il 3 gennaio. tg24.sky.it

Saldi invernali 2026: in Calabria al via il 3 gennaio - ROMA Con l’avvicinarsi del nuovo anno è tempo di pensare a un altro grande classico. corrieredellacalabria.it

GENNAIO ROSSAZZURRO: il 2026 inizia con importanti esami per il Catania. Il mese volge al termine, si avvicina l'inizio del nuovo anno solare. Sarà un 2026 impegnativo per il Catania, chiamato a difendere la vetta della classifica respingendo gli assalti d - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.