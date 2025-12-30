Sì alla fiducia via libera alla manovra da 22 miliardi | ecco tutte le novità per il 2026

Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera e ora si appresta a discutere la legge di Bilancio, che prevede una manovra da 22 miliardi di euro per il 2026. Di seguito, vengono illustrate tutte le principali novità previste per il prossimo anno, fornendo un quadro chiaro e dettagliato delle misure approvate.

Il governo ottiene la fiducia anche alla Camera. Oggi il voto finale alla prossima legge di Bilancio. Dalle imprese a fisco, casa, lavoro e pensioni, tutte le misure.

Manovra 2026, il Senato dà l’ok alla fiducia: contestazioni e tensioni in Aula - Manovra 2026: il Senato approva il testo tra modifiche e proteste dell’opposizione, ora passa alla Camera. notizie.it

Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento - ROMA (ITALPRESS) – Con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti, il Senato ha votato la fiducia al governo sul maxiemendamento alla legge ... iltempo.it

Manovra, via libera al voto di fiducia alla Camera. Giorgetti: «Stop aumento età pensionabile Vedremo nel 2026» ilsole24ore.com/art/manovra-ar… x.com

RaiAccessibilità. . Trump dopo l'incontro con Zelensky: siamo vicini alla pace. Poi colloquio telefonico con Putin. Oggi voto di fiducia alla camera per la manovra, domani il via libera finale. Critiche le opposizioni. Finanziamenti ad Hamas. domani l'interrogatori - facebook.com facebook

