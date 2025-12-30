Shrinking 3 | Michael J Fox ironizza sul Parkinson nel trailer
Michael J. Fox, noto per il ruolo in Ritorno al futuro, parteciperà ai nuovi episodi di Shrinking, la serie Apple TV con Harrison Ford e Jason Segel. Nel trailer, Fox affronta con ironia il tema del Parkinson, riflettendo sulla propria esperienza personale. La sua presenza aggiunge un elemento di autenticità e profondità alla narrazione, arricchendo un progetto che unisce umorismo e riflessione.
La star del cult Ritorno al futuro farà parte del cast dei nuovi episodi dello show targato Apple TV con protagonisti Harrison Ford e Jason Segel. Il 28 gennaio arriverà sugli schermi di Apple TV la stagione 3 della serie Shrinking e, nell'attesa, è stato condiviso il trailer che regala qualche anticipazione relativa al ritorno sugli schermi di Michael J. Fox. Il progetto televisivo è stato creato da Bill Lawrence e Brett Goldstein in collaborazione con Jason Segel, coinvolto anche come protagonista. Cosa mostra il trailer dei nuovi episodi La terza stagione di Shrinking sarà composta da 11 episodi e si concluderà l'8 aprile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
