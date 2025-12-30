Sgombero via Lucera sindaca sbotta contro i detrattori | A chi vuole darci una spallata ne daremo due

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha espresso fermezza in merito allo sgombero di via Lucera, commentando con parole decise le critiche ricevute. Durante un dibattito in consiglio comunale, ha sottolineato la sua determinazione nel difendere le decisioni amministrative, sottolineando l’importanza di agire con fermezza di fronte alle sfide. La vicenda ha suscitato reazioni e approfondimenti sul tema della legalità e della sicurezza urbana.

“Lo stupro dei massacri è la cosa peggiore che ci sia”. Usa parole forti la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, quando in aula irrompe il caso dello sgombero della palazzina di via Lucera. È evidentemente infastidita da alcune dichiarazioni circolate nelle ultime ore. Non ci sta a subire. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Sgombero via Lucera, sindaca sbotta contro i detrattori: “A chi vuole darci una spallata ne daremo due” Leggi anche: Colpita da una spallata e scippata della spesa e del portafoglio: condannati due minori Leggi anche: Investono due ragazzi per una spallata in discoteca, poi si vantano in chat: “Siamo stati grandi” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Via Lucera, prima la paura del crollo poi l’assalto dei ladri. Patano a SQ: “Vigilanza attiva, interventi per la coppia in difficoltà”; Coppia evacuata in via Monfalcone su tutte le furie: Abbandonati, senza assistenza e costretti a pagare l'albergo; Paura in via Lucera a Foggia, cedimento strutturale nella notte: sgomberate famiglie e attività; Sciacalli nella palazzina sgomberata. Donna in lacrime: “A Foggia non c’è niente di buono, peggiora sempre piùR. Via Lucera, prima la paura del crollo poi l’assalto dei ladri. Patano a SQ: “Vigilanza attiva, interventi per la coppia in difficoltà” - Nel giro di poche ore la palazzina di via Lucera a Foggia – il fabbricato situato tra via Lucera (civici 65–81) e via Concetto ... statoquotidiano.it

Fratelli d’Italia Foggia sullo sgombero di via Lucera: “Vicinanza e solidarietà. Servono sicurezza, sostegno e responsabilità” - Servono sicurezza, sostegno e responsabilità” FOGGIA – Continua a destare forte preoccupazione la situazione delle pala ... statoquotidiano.it

Foggia, evacuata palazzina in via Lucera per rischio crollo - Il cedimento di un muro portante ha portato allo sgombero al civico 73: 14 famiglie sono momentaneamente senza casa ... rainews.it

Joseph Splendido. . SGOMBERO VIA LUCERA: È UN’ALTRA NOTTE DOVE I RESIDENTI NON SANNO DOVE DORMIRE. Famiglie lasciate nell’incertezza, risposte che non arrivano, silenzi che pesano. Ho sollecitato ancora il Sindaco perché qui servono fatti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.