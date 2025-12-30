Settebello Campagna | Conte mi raccontò che quando arrivava più rilassato Bonucci si allenava male
Il ct del Settebello, Sandro Campagna, ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto con Antonio Conte e sulla perdita di Davide Tizzano. In un’intervista a Radio Crc, ha commentato anche un episodio riguardante Bonucci, sottolineando come il suo rendimento fosse influenzato dallo stato d’animo di Conte. Questi ricordi offrono uno sguardo sul rapporto tra allenatori e giocatori, evidenziando l’importanza dell’atmosfera nel raggiungimento delle prestazioni sportive.
Il ct del Settebello Sandro Campagna ha parlato ai microfoni di Radio Crc del rapporto con Antonio Conte e la morte di Davide Tizzano. Le parole di Sandro Campagna. « Con Antonio Conte è nata un’amicizia, quando era agli inizi come allenatore della Juventus ed è rimasta intatta negli anni, anche quando ha allenato altre squadre. Sono tutt’ora amico di Conte, mi ha fatto piacere la sua visita, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e trascorso una bella serata. Guardo con grande piacere il Napoli. Conte mi ha raccontato un aneddoto di quando era alla Juventus: quando arrivava più rilassato, Bonucci si allenava male e quindi ha capito di dover arrivare sempre arrabbiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Bonucci torna sulla vittoria di Euro 2020: «Più i tifosi inglesi mi fischiavano e mi insultavano, più godevo e mi caricavo. Ecco cosa ci disse Mancini». Confessione dell’ex Juventus
Leggi anche: “Mi chiamavano chiattona e mi ferivano. Dipendo ancora troppo dai commenti degli altri. Vorrei piacere a tutti e questo mi fa male”: il racconto di Big Mama
ON AIR - Settebello, Campagna: "Conte è un amico, mi ha fatto piacere la sua visita alla Scandone, a Napoli si trova benissimo" - del Settebello, Sandro Campagna, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC nel corso di A Pranzo con Umberto Chiariello: "Con Antonio Conte è nata un'amicizia, quando era agli inizi come allenat ... napolimagazine.com
Campagna e l'aneddoto su Conte: "Sempre arrabbiato? È colpa di Bonucci, ecco perché" - Le parole de CT del Settebello, intervenuto ai microfoni di Radio CRC: "Antonio a Napoli si trova benissimo. corrieredellosport.it
Conte sempre arrabbiato? "Colpa di Bonucci". La confessione di Campagna - Il ct del Settebello Sandro Campagna ha rivelato un retroscena sull'allenatore del Napoli che tira in ballo anche Leonardo Bonucci. areanapoli.it
Settebello, #Campagna: « #Conte mi raccontò che quando arrivava più rilassato, Bonucci si allenava male» «Ha capito quindi di dover arrivare sempre arrabbiato. Alla Continassa, mi aprì la porta del suo spogliatoio e siamo stati più di un'ora a parlare». x.com
Prosegue la preparazione del Settebello verso i Campionati Europei. Gli azzurri di Alessandro Campagna sono a Budapest per un common training con l’Ungheria e chiudono il collegiale imponendosi 15-14 sui magiari nel test match. Triplette per Di Somma - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.