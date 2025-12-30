Il ct del Settebello, Sandro Campagna, ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto con Antonio Conte e sulla perdita di Davide Tizzano. In un’intervista a Radio Crc, ha commentato anche un episodio riguardante Bonucci, sottolineando come il suo rendimento fosse influenzato dallo stato d’animo di Conte. Questi ricordi offrono uno sguardo sul rapporto tra allenatori e giocatori, evidenziando l’importanza dell’atmosfera nel raggiungimento delle prestazioni sportive.

Il ct del Settebello Sandro Campagna ha parlato ai microfoni di Radio Crc del rapporto con Antonio Conte e la morte di Davide Tizzano. Le parole di Sandro Campagna. « Con Antonio Conte è nata un’amicizia, quando era agli inizi come allenatore della Juventus ed è rimasta intatta negli anni, anche quando ha allenato altre squadre. Sono tutt’ora amico di Conte, mi ha fatto piacere la sua visita, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e trascorso una bella serata. Guardo con grande piacere il Napoli. Conte mi ha raccontato un aneddoto di quando era alla Juventus: quando arrivava più rilassato, Bonucci si allenava male e quindi ha capito di dover arrivare sempre arrabbiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Settebello, Campagna: «Conte mi raccontò che quando arrivava più rilassato, Bonucci si allenava male»

