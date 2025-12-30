Servizio rifiuti La guida pratica si trova online

La gestione dei rifiuti a Varese è un servizio importante per cittadini e imprese. In questa guida online trovi informazioni chiare su come funziona il servizio porta a porta, oltre a indicazioni pratiche per scaricare il calendario 2026. Una risorsa utile per organizzare correttamente la raccolta differenziata e rispettare le normative locali, garantendo così un ambiente più pulito e ordinato.

Servizio rifiuti: VaresePulita spiega come funziona e come scaricare il calendario 2026. Dal porta a porta quotidiano alle informazioni utili per organizzarsi al meglio: una guida pratica dal punto di vista dei cittadini e delle imprese con tutte le indicazioni per scaricare online il calendario delle raccolte. Il servizio di raccolta dei rifiuti a Varese è gestito appunto attraverso il portale VaresePulita del Comune, dove i cittadini possono trovare tutte le informazioni utili sulla raccolta differenziata porta a porta, sui servizi di igiene urbana e sui calendari con i giorni di raccolta per ciascuna frazione di rifiuto.

