Serie D | il tecnico col ds Giorni restano comunque vigili sui movimenti in entrata Intanto saluta i rossoblù il centrocampista Iacullo Montevarchi solo ritocchi per Marmorini

Nel mercato invernale, il Montevarchi mantiene la sua linea di interventi minimi, confidando nell’organico già costruito in estate. Il tecnico Simone Marmorini e il direttore sportivo Diego Giorni si mostrano cauti ma vigili sui possibili movimenti in entrata, mentre salutano il centrocampista Iacullo. La strategia mira a consolidare la rosa senza stravolgere l’equilibrio, puntando sulla valorizzazione dei giovani e sulla permanenza in Serie D.

MONTEVARCHI Gruppo che convince non si cambia o meglio si modifica solo in maniera marginale. E' la filosofia del Montevarchi nel mercato invernale e del resto il direttore sportivo Diego Giorni e l'allenatore Simone Marmorini (nella foto) hanno ripetuto più volte che "l'organico costruito in estate è pienamente affidabile e in grado di raggiungere gli obiettivi programmati dalla società, in primis la permanenza in categoria e la valorizzazione dei tanti giovani dello spogliatoio". Certo, il diesse resta vigile per cogliere se del caso l'occasione giusta in entrata nella finestra di trattative di gennaio e, nel frattempo, è stata perfezionata in via ufficiale la seconda operazione in uscita che segue lo svincolo del difensore Giacomo Siniega, migrato alla Maceratese.

