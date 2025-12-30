Serie C arrivano nuovi deferimenti della FIGC! Triestina e Siracusa le protagoniste davanti al Tribunale Federale per violazioni amministrative e pagamenti irregolari

La FIGC ha annunciato nuovi deferimenti relativi alla Serie C, coinvolgendo le società Triestina e Siracusa. Le due squadre saranno ascoltate dal Tribunale Federale per questioni legate a violazioni amministrative e pagamenti irregolari. Il procedimento deriva da segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico, che ha portato all’apertura di un’istruttoria. Si tratta di un passo importante nel monitoraggio della regolarità amministrativa nel campionato.

Serie C, nuovi deferimenti della FIGC! Dirigenti di Triestina e Siracusa "protagonisti" davanti al Tribunale Federale: ecco le motivazioni Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare le società Triestina e Siracusa, entrambe militanti in Serie C, a seguito di segnalazioni pervenute dalla Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e .

