Serie B Quelle ’mani’ galeotte il Cesena recrimina | Var ignorato due volte sorpresi da Crezzini

Nel match di Serie B, il Cesena recrimina sulle decisioni arbitrali e la sfortuna che ha colpito la squadra. Due pali di Cristian Shpendi, un errore di Zaro e alcune scelte del VAR hanno influenzato l’esito della partita contro il Crezzini. La squadra esprime delusione per le decisioni non favorevoli e l’andamento della gara, evidenziando le difficoltà incontrate sul campo e le controversie con gli arbitri.

Mescola un po’ di sfortuna, vedi i due pali colpiti da Cristian Shpendi, aggiungi un pizzico di autolesionismo, lo scivolone di Zaro che ha aperto l’autostrada all’ex Pittarello per il raddoppio giallorosso, ed infine completa con un rapporto non proprio di amicizia con le quaterne arbitrali, var incluso, e le loro decisioni ed ecco servita la sconfitta del Ceravolo. Una caduta che ha lasciato tanto amaro in bocca, ed anche qualche strascico polemico, soprattutto per i “non interventi” dell’arbitro Crezzini, in occasione dei due presunti falli di mano in area catanzarese. Episodi che hanno indotto, a fine gara, il direttore sportivo Filippo Fusco ad intervenire con toni pacati ma fermi: "Il fatto che non sia stato neanche ritenuto opportuno rivedere le due situazioni di oggi ci lascia perplessi, delusi e dispiaciuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B. Quelle ’mani’ galeotte, il Cesena recrimina: "Var ignorato due volte, sorpresi da Crezzini» Leggi anche: Milan-Sassuolo, arbitro Crezzini: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR… Leggi anche: Open VAR, De Marco: “Il gol del Milan con Pulisic doveva essere convalidato da Crezzini” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Serie B, il calendario e le partite della 36^ giornata - Appuntamento con la Serie BKT 2023/2024, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. sport.sky.it Calciomercato Serie B, Sampdoria e Palermo scatenati: i colpi di gennaio - Leggi tutte le ultime notizie sulla Serie B: Classifica aggiornata, Risultati in tempo reale, Calendario, Marcatori e tante news sul Campionato Cadetto. sport.virgilio.it

