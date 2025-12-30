Serie A spettatori 2025 26 | il dato sui top Club del nostro campionato! Ecco la situazione dei nerazzurri

L’andamento degli spettatori in Serie A nella stagione 2025/26 fornisce un quadro aggiornato sulla partecipazione dei tifosi. Dopo il 17° turno, analizziamo la situazione dei principali club, con particolare attenzione ai nerazzurri. Questo report offre una panoramica sulla presenza negli stadi e sulla posizione delle squadre più seguite, contribuendo a capire le tendenze attuali del nostro campionato e l’interesse dei tifosi italiani.

Inter News 24 Serie A e classifica spettatori aggiornata dopo il 17° turno: come è composta la vetta e quale squadra è la più seguita in Italia. La Serie A continua a confermarsi un campionato centrale anche dal punto di vista del pubblico. Dopo il 17° turno della stagione 202526, Calcio e Finanza ha pubblicato su X la classifica aggiornata relativa agli spettatori medi e al tasso di riempimento degli stadi, offrendo un quadro chiaro sulle squadre che stanno trainando l’interesse dei tifosi. In testa alla graduatoria delle presenze medie c’è il Milan, che chiude il 2025 al primo posto grazie a numeri costantemente elevati a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

