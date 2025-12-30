serie a il designatore rocchi risponde alle polemiche

Il 2025 della Serie A si conclude con discussioni legate alle decisioni arbitrali. Dopo la lettera della Lazio alla Lega, contestando un gol dell’Udinese, si intensificano le polemiche tra società e arbitri. Il designatore Rocchi ha risposto alle critiche, ma il dibattito sulla gestione delle gare rimane vivo, evidenziando le tensioni nel campionato in questa fase conclusiva dell’anno.

Il 2025 della Serie A si sta chiudendo all’insegna delle polemiche. Lo scontro tra la Lazio e gli arbitri dopo la lettera inviata dalla società alla Lega Serie A per protestare contro il gol convalidato all’Udinese sembra tutt’altro che vicino alla fine. E a intervenire, dopo il primo botta e risposta, è stato anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Quest’ultimo a Open Var su Dazn ha commentato la vicenda e ha affermato: «L’ho sempre detto a tutti senza problemi e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio». Rocchi: «Vedreste quanto mi incazzo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

